Cutremur in Vrancea! Magnitudinea este mai mare decat precedentul

Un cutremur cu magnitudine 3,9 s-a produs miercuri dimineata in judetul Vrancea, dupa ce cu o zi in urma s-a inregistrat un seism cu magnitudine 3,6. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca seismul cu magnitudine 3,9 a avut loc la ora 05.43. Breaking news! Cutremur important in Romania! Ce magnitudine a avut Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 133 de kilometri.