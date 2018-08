Cutremur, joi dimineata, in Romania

Lucian Onea, la DNA Ploiești. Va contesta controlul judiciar Lucian Onea, fostul şef al DNA Ploieşti, s-a prezentat joi dimineaţa la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, unde se va judeca cererea sa de revocare a măsurii controlului judiciar. Citește mai departe...

Primarul PSD al Sectorului 1 e suparat pe Guvern: M-am saturat. Amendez saptamanal Ministerul Culturii Dan Tudorache, primarul social-democrat al sectorului 1, se plange ca ministerele Educatiei si Culturii ii pun piedici in demersurile pentru modernizarea bazelor sportive.

Reacții dure la OUG anunțata de Toader: Este o ordonanta dedicata infractorilor din Romania Reacții dure la OUG anunțată de Toader: Este o ordonanţă dedicată infractorilor din România. Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că ordonanţa de urgenţă pentru revizuirea sentinţelor date pe protocoale sau interceptări ilegale, Citește mai departe...

Prima reactie de la Carmen Dan in scandalul placutelor cu mesaj antiPSD Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca are incredere ca ancheta Politiei va lamuri cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale.

O noua amanare pentru cea mai așteptata autostrada din Romania O nouă amânare pentru cea mai așteptată autostradă din România. Primii constructori eligibili pentru autostrada Pitești - Sibiu ar putea fi anunţaţi abia la finele lui septembrie, cu două luni mai târziu decât era programat. Citește mai departe...

Scenariu soc in cazul directorului APIA Cluj, disparut de 10 zile intr-un lac Directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia, disparut in 21 iulie in lacul Belis-Fantanele, poate fi declarat mort prin hotarare judecatoreasca abia dupa 2 ani daca, pana atunci, cadavrul nu este scos la suprafata, cautarile in acest caz fiind sistate de autoritati dupa 10 zile. Citește mai departe...

Reguli care trebuie respectate la Untold 2018 Joi (2 august) începe Untold 2018! Cei care merg la acest festival trebuie să știe regulile. Evenimentul de la Cluj-Napoca va fi unul de amploare, iar autorităţile s-au pregătit să asigure ordinea şi siguranţă, ca să nu ivească niciun fel de probleme. Regul Untold 2018. Peste 1.800 de jandarmi, polițiști, pompieri și medici vor fi în

Cozi și scandal pentru vacanțele in Grecia date de Firea. Pensionarii au aflat ca n-au adeverința Zeci de oameni s-au îngrămădit joi dimineață la Centrul pentru Seniori al Municipiului București pentru a prinde un loc în excursiile gratuite în Grecia oferite de Primăria Generală. Citește mai departe...

Ce a postat Gabriela Cristea pe Facebook, dupa ce Bianca Dragușanu a ramas fara emisiune Gabriela Cristea, fosta prezentatoare a emisiunii „Te vreau lângă mine", nu a părut foarte interesată de ceea ce a pățit Bianca Drăgușanu, „înlocuitoarea" ei. Andreea Mantea a fost cea care i-a luat locul blondinei la cârma emisiunii. Bianca Drăgușanu este acum istorie pentru emisiunea „Te vreau lângă mine", după ce a încheiat conturile cu Kanal