Cutremur major in urma cu cateva minute. A fost emisa alerta de tsunami

Chrystia Freeland, ministrul de Externe al Canadei, a declarat că a avut marţi "o conversaţie constructivă, foarte bună" cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri comerciale, în legătură cu revizuirea Acordului nord-american de liber schimb (NAFTA), informează agenţia The Associated Press.

Darren Cahill a facut primele declaratii dupa ce Simona Halep a pierdut in primul tur de la US Open 2018 in fata jucatoarei Kaia Kanepi din Estonia.