Cutremur, miercuri dimineața, in judetul Buzau

In aceasta perioada, in Biserica Ortodoxa Romana, au loc o serie de slujbe religioase de o importanta deosebita pentru crestini. In aceste zile din Saptamana Mare, crestinii ortodocsi sunt indemnati sa participe la slujbele ce se tin in toata aceasta perioada, anume deniile. Acestea sunt poate cele mai profunde sau frumoase slujbe crestine. Ele au aparut odata cu crestinismul si se tin si in Postul Mare al Pastilor.