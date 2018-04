Cutremur neobisnuit in Marea Neagra, in aceasta dimineata. Seismul s-a produs la o adancime foarte mica. Arafat: "Nu intrati in panica!"

Un cutremur neobisnuit s-a produs in aceasta dimineata, in Marea Neagra, la o adancime foarte mica.

Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul s-a produs la ora 3:45, la o adancime de numai 27 kilometri si a avut o magnitudine de 3,9 grade pe scara Richter.

Seismul are loc dupa ce ieri, un cutremur puternic s-a produs ieri, in Vrancea, la ora 20:15. Seismul a avut 4,6 grade pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 147 de kilometri.

Ultimul seism de o magnitudine apreciabila, produs in Marea Neagra, de 5,5 pe scara Richter, a avut loc in anul 2009, fiind resimtit in mai multe judete din tara si in Bucuresti, fara a produce insa un tsunami.

"Cel mai mare cutremur inregistrat in Marea Neagra s-a produs in anul 1901, pe data de 31 martie, si a putut fi resimtit, cel mai bine la Mangalia. Aici, valurile au avut o inaltime de trei-patru metri la tarm", a declarat directorul Institutului pentru Fizica Pamantului, Gheorghe Marmureanu, intr-un interviu acordat unui post de televiziune.

Arafat: "In caz de cutremur, nu intrati in panica!"

Secretarul de stat in MAI Raed Arafat recomanda ca in cazul unui cutremur sa ne adapostim sub o grinda sau sub o masa, sa nu intram in panica si, daca avem timp, sa inchidem gazele. Precizarile, dupa ce miercuri seara a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4,5 pe Richter.

Recomand - nu panica, sa se respecte complet recomandarile care le pot gasi pe aplicatia IGSU, care spun sa nu cobori pe scari daca este un cutremur, sa te protejezi sub o grinda sau sub o masa si, mai ales, nu panica, si daca ai timp sa inchizi gazul daca este pornit este foarte bine, a declarat, pentru mediafax.ro, Raed Arafat, secretar de stat in MAI.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.