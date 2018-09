Cutremur neobisnuit in Romania! Ce magnitudine a avut

m4ibv1528398751

Un cutremur neobisnuit s-a produs in aceasta dimineata in Romania. Specialistii Institutului National pentru Fizica Pamantului au schimbat de cateva ori datele referitoare la acest seism.

Potrivit datelor transmiste de INFP, cutremurul s-a produs in judetul Buzau, la ora 09.19. Datele initiale ale INFP au fost ca seismul s-a produs la o adancime de 120 de kilometri si a avut o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter.

Ulterior acestia au informat ca seismul a fost chiar mai puternic, avand 3,2 grade, si ca s-a produs la o adancime de 111 kilometri.

Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (24km), Covasna (42km), Intorsura Buzaului (49km), Târgu Secuiesc (56km), Mizil (57km). Cel mai puternic cutremur din acest an de la noi a avut loc pe 25 aprilie. Seismul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12 kilometri), Intorsura Buzaului (25 de kilometri, Targu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) si Sfantu Gheorghe (52 de kilometri). Pe 22 august a avut loc un alt cutremur de peste 4 grade, in Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 4,2 grade.

