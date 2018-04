Cutremur neobisnuit in Romania. Unde s-a produs si ce magnitudine a avut in prima zi de Paste

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cutremur in 8 aprilie 2018. Doua cutremure au fost inregistrare in zona seismica Vrancea. Primul seism s-a produs la ora locala 7:28 si cel de-al doilea cutremur a avut loc tot pe 8 aprilie la ora 9:57. Doua cutremure s-au produs duminica dimineata, in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), primul cutremur s-a inregistrat la ora 7:28 si a avut o magnitudine de 2,3 pe Richter. Cel de-al doilea cutremur a avut loc la ora 9:57 si a avut o magnitudine de 2,5 pe scara Richter. CITESTE SI: CUTREMUR PUTERNIC, sambata seara. America Centrala a fost ZGUDUITA! Un cutremur cu magnitudine mare a lovit Guatemala, spre sfarsitul zilei de sambata. Nu s-au inregistrat p ...