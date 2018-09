Cutremur produs in judetul Vrancea

Tanara care a scapat din mainile criminalei de la metrou cere despagubiri de 50.000 de euro Alexandra Costache, tânăra care a scăpat din îmbrâncelile Magdalei Șerban, cea care voia s-o împingă în fața metroului, vrea daune pentru trauma pe care a trăit-o. La începutul acestei luni a început procesul în care este judecată Magdalena Șerban, femeia care la finalul anului rtecut a împins două tinere în fața metroului, una dinrte ele […] The post Tânăra care a scăpat din mâinile criminalei de la metrou cere despăgubiri de 50.000 de euro appeared first on Cancan.ro.

Romanii au avut parte de o surpriza! Ce s-a intamplat azi cu indicii ROBOR ROBOR la trei luni a rămas la 3,10%, valoare egală cu cea mai scăzută valoare a indicelui ROBOR 3M din 22 iunie 2018 când BNR a anunţat un nivel de 3,09%. Citește și: Curs BNR 14 septembrie 2018: EURO s-a scumpit. Cât a ajuns să coste și 1 dolar Românii au avut parte de o surpriză! Ce s-a întâmplat […]

Liviu Dragnea, de nerecunoscut. Culisele intalnirii din Kiseleff EXCLUSIV SURSE Psnews.ro vă prezintă în rândurile care urmează cele mai recente detalii din bătălia care se dă în ultimele zile în inte ...

Curs BNR 14 septembrie 2018: EURO s-a scumpit. Cat a ajuns sa coste și 1 dolar După ce zilele trecute moneda europeană a avut valori mai mici, în această dimineață a înregistrat o creștere. Toate acestea în timp ce dolarul scade. Citește și: Românii au avut parte de o surpriză! Ce s-a întâmplat azi cu indicii ROBOR Curs BNR 14 septembrie 2018: EURO s-a scumpit. Cât a ajuns să coste În comparație […]

Practicanții de fitness ar putea fi supuși testelor anti-doping Orice practicant de fitness sau culturism, fie el amator sau profesionist, ar putea fi supus, oricând, unui control anti-doping, „în scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante în sportul recreativ". Cel puţin aşa prevede un proiect de lege iniţiat de 50 de deputaţi şi senatori. Un proiect legislativ iniţiat de 50 de deputaţi şi […]

Jurnalistul Attila Biro a fost eliberat de autoritatile bulgare Ministerul Afacerilor Externe a anunţat, vineri dimineaţă, că jurnalistul Attila Biro, reţinut în Bulgaria pentru verificări întrucât acesta era într-o zona aflată în atenţia autorităţilor din această ţară, a fost eliberat.

O carte pe zi: "Cina cu ficat si inima", de Mihaela Apetrei Mihaela Apetrei construieşte un roman poliţist care are tot ce-i trebuie: mister, crime, răsturnări de situaţie, suspans, originalitate.

A fost stabilita data fuziunii dintre Bancpost si Banca Transilvania. Cand isi va inceta existenta una dintre cele mai vechi banci Data efectivă a fuziunii prin care Banca Transilvania, cel mai mare grup bancar din România, urmează să absoarbă Bancpost, a fost stabilită pentru 31 decembrie 2018, sub condiţia obţinerii aprobării BNR.

Cazul Skripal: Doi agenti rusi, suspectati ca au incercat sa spioneze un laborator elvetian caruia i-a fost incredintata analiza agentului neurotoxic Noviciok Doi agenţi ruşi, suspectaţi că au încercat să spioneze un laborator elveţian căruia i-a fost încredinţată analiza agentului neurotoxic Noviciok, despre care Londra a spus că a fost utilizat în otrăvirea fostului agent rus Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia la Salisbury (sud-vestul Angliei), au f ...