Cutremur puternic, de 7.5 grade pe scara Rihter! A fost emisa alerta de tsunami

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia, la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1 grade pe scara Richter, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Cel putin o persoana a murit si alte zece au fost ranite in urma primului seism, desi autoritatile anuntasera initial ca nu au existat victime sau pagube materiale majore. Alerta! Cutremur de 5 grade pe scara Richter in Grecia! In urma celui de-al doilea cutremur, autoritatile au emis o avertizare de tsunami pentru provinciile din centrul si vestul insulei. Al doilea seism s-a produs la o adancime de 10 kilometri. Epicentrul a fost inregi ...