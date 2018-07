Cutremur puternic in aceasta seara! Ce magnitudine a avut

Cutremur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur cu magnitudinea de 5.7 pe scara Richter s-a produs in Mexico City, la o adancime de 55 de kilometri, declansand alarma de cutremur a orasului si provocand panica in randul locuitorilor care au iesit afara din locuinte si birouri, informeaza Reuters. Nu au fost inregistrate victime sau de pagube materiale imediate in urma seismului care a fost resimtit in mai multe zone ale capitalei. Vezi si: Inca un cutremur a zguduit Romania! Este al doilea produs in mai putin de 5 ore Unele persoane din cartierul Roma, situat in centrul capitalei Ciudad de Mexico, au iesit din case desculte si in pijama. ”Nu stii cat de puternic va fi si acest lucru te face sa te simti nesigur si speriat&rdq ...