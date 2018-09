Cutremur puternic in centrul Ecuadorului! A avut magnitudinea de 6,3

Cutremur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs joi in centrul Ecuadorului, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citat de Reuters, care mentioneaza ca pentru moment nu s-au raportat victime sau pagube. Epicentrul seismului s-a situat la 94 km sud de orasul Ambato, la o adancime de 112 km, a precizat USGS. Cutremurul s-a simtit in capitala tarii, Quito, si in orasul port industrial Guayaquil, acolo unde localnicii au iesit pe strazi, conform unui martor citat de Reuters. Institutul geologic din Ecuador a spus ca seismul, care a lovit o zona indepartata cu o populatie scazuta, a avut magnitudinea de 6,5. Daca ti-a pl ...