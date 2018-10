Cutremur puternic in Grecia! Exista pericolul producerii unui tsunami

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur s-a produs in Grecia, in Marea Ionica. Cutremurul a avut magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter. Cutremurul a avut loc la ora locala 1:54, la adancimea de 14 kilometri. Inainte si dupa cutremur, au avut loc mai multe cutremure cu magnitudini cuprinse intre 4 si 5 grade. Citeste si: Inteligenta Artificiala poate prezice cutremurele. Cum va reusi o retea neurala sa salveze vieti Seismul s-a simtit puternic in sud-vestul Greciei, in Albania si-n Italia. E posibil sa se produca un tsunami local. Oamenii din zona sunt sfatuiti sa paraseasca zonele de litoral. Epicentrul a fost in Marea Ionica, la 42 de kilometri de Zakynthos, 33 de Lithakiá, 80 de kilometri de Pýrgos si la 131 kilomet ...