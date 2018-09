Cutremur puternic in urma cu putin timp! Ce magnitudine a avut

Cutremur 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur puternic a avut loc in urma cu putin timp in Fiji. Seismul a avut magnitudinea de 7.8 pe scara Richter. Miscarea tectonica a avut loc la 101 km fata de Suva, cel mai mare oras din Republica Fiji si capitala acestui stat. Vezi si: Cutremur puternic in aceasta seara! Ce magnitudine a avut Cutremurul s-a simtit si in Regatul Tonga. Sursa: antena3.ro Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. cutremur puternic fiji 7 8 richter miscarea tectonica :&n ...