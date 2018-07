Cutremur sau atentat? Maria Ghiorghiu: ”Vom auzi si de aceasta tragedie cumplita, in care este foarte posibil sa fie si doi romani!”

maria ghiorghiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maria Ghiorghiu, care a prezis tragedia din clubul Colectiv, a vorbit, pe blogul personal, despre un atentat ori un cutremur ce se va petrece in perioada urmatoare. Asadar, conform previziunii ei, in urmatoarea perioada va avea loc un cutremur ori un seism, iar printre victime vor fi si doi romani. Maria Ghiorghiu, avertisment infiorator pentru un mare actor roman ”Tot in aceasta dupa amiaza si tot in timp ce scriam aici, pe blog, aud un glas are intreaba asa:"Doi romani? Dar containerele?” Clipa in care vad doua fete tinere cu chip ca asiaticii, imbracate in salopeta (halat) albastru, care duceau o targa. Pe targa vedeam un trup legat ca un balot, un trup invelit i ...