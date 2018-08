Cutremur urias in Costa Rica! Ce magnitudine a avut

Cutremur 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri in sudul Costa Ricai, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), dar pana in prezent nu s-au raportat victime sau pagube in cele doua tari din America centrala, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Elena Udrea si Alina Bica, condamnate definitiv de instanta suprema din Romania, se afla de cateva luni in Costa Rica. Cutremurul a avut epicentrul la 19 km nord de orasul Golfito, cel mai sudic port al tarii si o destinatie pentru amatorii de surfing. Cel mai apropiat oras mare este David, din Panama, aflat la circa 87 km sud-vest. Un purtator de cuvant al pompierilor din Costa Rica a declarat ca exista informati ...