Cutremurator! O femeie si-a injunghiat mortal fiul, in urma unui conflict cu acesta

O femeie de 58 de ani, din Lupeni, a sunat, in aceasta seara, la Politie si a spus ca in cursul diminetii si-a injunghiat mortal fiul, in varsta de 35 de ani, pe fondul unui conflict pe care l-a avut cu acesta. Femeia a fost dusa la audieri. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Hunedoara, Bogdan Nitu, femeia a sunat la 112 si a spus ca miercuri dimineata, in jurul orei 5.30 si-a injunghiat fiul. Vezi si: EXCLUSIV! Macel la Iasi! Patru tineri au fost injunghiati. Unul dintre ei a fost lovit si cu o caramida "Miercuri, la ora 17.43, o femeie din municipiul Lupeni a apelat numarul 112, reclamand faptul ca, in cursul diminetii, conform declaratiilor sale, in jurul orei 5.30, si-a injunghiat fiul, in varsta de 35 ...