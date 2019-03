Cutremurator! Un roman a ucis fetita de 8 luni a iubitei sale, in Germania

Ucigas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman a ucis fetita de 8 luni a iubitei sale, in Germania. El le-a spus procurorilor ca bebelusul i-a scapat din brate, in fata unui chiosc de unde tocmai cumpara ceva. Tanarul din Resita are 23 de ani si risca o condamnare pe viata. La Tribunalul din Duisburg a inceput luni, 25 martie, procesul unui roman acuzat ca a omorat o fetita in varsta de opt luni. Procurorii germani au sustinut la proces ca au dovezi clare ca Nicolae (Nicu) Corneliu Pod in varsta de 23 de ani, din Resita, a ucis bebelusul in aprilie 2018. Initial, Pod a declarat politistilor ca Jasmina i-a cazut din brate in timp ce era in fata unui chiosc din Mülheim, dar rechizitoriul arata cu totul altceva, scrie ziarulromanesc.de. " ...