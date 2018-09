Cuvinte frumoase rostite pentru tine mama ! Plecati de la mama de acasa:

parinte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O mamica imi spunea ca intr-o zi a prins-o pe fetita ei umblandu-i in poseta. Apoi a vazut ca aceasta tinea in mana o hartie de 10 lei. S-a mirat mult femeia, fiindca la ei in casa nu s-a vorbit niciodata despre furt si era derutata. Nu stia ce sa faca. Furtul/furturile din casa pot avea multiple cauze, de aceea este necesar sa le descoperim si sa nu recurgem la pedepse aspre Sunt multi parinti care, atunci cand copilul lor le cere bani pentru cumpararea unui lucru oarecare, daca nu vor sa-i dea, ii raspund: “Ai sa-ti cumperi atunci cand ai sa muncesti si tu!”. Acei parinti nu inteleg ca un copil care cere bani isi are felul sau de munca, specific, este elev sau inca doar…copil. O asemenea ...