Cuvintele ultimei supravietuitoare a Titanicului arunca in aer tot ce stiam despre celebrul vas! Ce a spus Elizabeth Gladys Dean inainte sa moara!

Aceasta avea numai doua luni si 13 zile de viata, cand a fost imbarcata pe Titanic, impreuna cu fratele si parintii sai. A fost ultima supravietuitoare a celebrei catastrofe navale, iar ultimele sale cuvinte, inainte sa moara, te vor cutremura! Au trecut mai bine de 104 ani, de la scufundarea Titanicului, in noaptea lui 14 aprilie 1912. 1523 de suflete, din cele 2200 aflate pe vas, au fost inghitite de imensitatea Oceanului.

Doar 300 de cadavre au mai putut fi recuperate, dintre care foarte putine identificabile. Elizabeth Gladys Dean a fost ultima spravietuitoare a Titanicului, fiind, de altfel, si cel mai tanar pasager. Parintii sai vandusera tot ce au aveau in Anglia , pentru a-si deschide un magazin de tutun in Kansas. Tatal avea sa-si piarda viata in accident, iar familia s-a intors in Southampton, unde fetita a beneficiat de educatie datorita organizatiilor caritabile.

A murit si ea in 2009, la varsta de 97 de ani, in tara natala. Insa, cuvintele sale, inainte de a muri, sunt ravasitoare.

“Nu merita sa-ti traiesti viata temandu-te pentru ziua de maine, altminteri vei fi mereu speriat. Planurile pe termen lung nu valoreaza nimic, ci doar pentru a munci incontinuu, fara sa te bucuri de ceea ce ai agonisit. Fie ca ai 25 sau 55 de ani, cel mai bine pentru tine este sa traiesti clipa, zilele care vin, pentru ca nu stii niciodata cand este ultima data. Lucrurile nu sunt mereu dupa cum le spune istoria, dar adevarul mereu iese la lumina si va fi revelator pentru schimbarea a tot ceea ce s-a scris despre Titanic”, a spus aceasta!

