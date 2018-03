Cybernight la Carrefour Iasi Era si Carrefour Felicia!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din 15 martie, incepe sezonul Cybernight. Nu rata reducerile de pana la 60% la produsele semnalizate din raioanele electrocasnice, IT, telecom si video, incepand cu ora 20:00! Magazinele vor fi deschise pana la ora 24:00. Puteti profita de aceste promotii la hypermarketurile Carrefour Iasi Era si Carrefour Felicia. Citeste si: Carrefour lanseaza Gurmandio in Iasi, prima aplicatie pentru comenzi de mancare dezvoltata de un retailer in Romania Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. cybernight carrefour felicia : (sc_adv_out=window.sc_adv_out|| ...