Daca ai BMW, inseamna ca iti faci de cap: "Hai sa-l facem putin celebru pe acest mic zmeu al soselelor"- VIDEO

"Ai BMW inseamna ca iti faci de cap" este reactia unui sofer care a filmat cu o camera de bord cum este sicanat in trafic. Incidentul s-a petrecut pe DN6 in Ramnicu Valcea. Soferul victima a relatat ca inainte de sicanare l-a claxonat scurt pe soferul din BMW deoarece stationa pe mijlocul drumului. Cateva momente mai tarziu, soferul din BMW il depaseste si pune frana brusc in fata celeilalte masini. "In intersectie m-a depasit pe partea stanga dupa cum se vede iar acele frane ostentative spun totul. Nu se mai poate cu astfel de "soferi" care se cred zmei doar pentru ca au masini puternice...Am trimis filmarea catre Politia Rutiera Ramnicu Valcea. Hai sa-l facem putin celebru pe acest mic "zm ...