Daca ai casa in acest loc din Iasi vei ramane fara ea. Intreaga zona risca sa fie rasa de pe fata pamantului. Nicio autoritate nu a aflat de dezastru

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Dezvaluiri socante dintr-o localitate ieseana • Un proiect ce poate duce la salvarea unei comunitati sta inchis intr-un sertar de mai bine de cativa ani • Cei care s-au apucat de lucrare si-au pus mainile-n cap • Birocratia de la varful statului roman poate duce la un adevarat dezastru pentru locuitorii comunei iesene lovite de dezastru Dezastru iminent intr-o localitate din judetul Iasi. Indolenta autoritatilor centrale din ultimii ani a facut ca o intreaga zona sa fie expusa unui pericol care s-a accentuat de la an la an. In ultimii ani, situatia din comuna Alexandru Ioan Cuza a devenit una cu adevarat disperata pentru localnici. Ani la rand, raul Siret a rupt din mal si a ajuns sa ameninte tot mai mult ...