Un tip ajunge in Las Vegas , merge la casino si castiga intr-o noapte 200.000 de dolari. I se ofera un apartament pentru o noapte cu speranta ca va fi tentat sa joace din nou si va pierde toti banii. In timp ce admira pe fereasta privelistea minunata ii vine ideea de a imparti cu cineva acea noapte speciala. Cheama baiatul de servici si ii cere sa ii faca rost de cea mai buna gagica din tot orasul. Dupa un timp la usa apare o femeie de toata frumusetea. Barbatul o masoara din cap pana in picioare si o intreaba:

– Cat ma costa ca sa imi faci o l*ba?

– 500 de dolari.

– Cat?? Dar e al naibii de scump…

Tipa se apropie de fereasta si ii raspunde:

– Uite, vezi mallul acela? Am 3 magazine de haine de firma. Le-am deschis cu ajutorul banilor pe care i-am castigat facand ceea ce imi ceri tu. Ar trebui sa ma pricep foarte bine, nu crezi?

Tipul sta putin si se gandeste, apoi accepta si ii da banii. Dupa o jumatate de ora, tremurand din toate incheieturile, spune:

– Asta a fost cea mai buna partida de l*ba pe care am trait-o in viata mea! Cat ceri pentru sex oral?

– 5.000 de dolari.

– Cat?? E prea scump!

Femeia se apropie din nou de fereastra si ii arata o cladire:

– Uite vezi hotelul acela? E al meu. Eu l-am ridicat cu banii pe care i-am castigat facand sex oral. Ar trebui sa ma pricep foarte bine, nu crezi?

Tipul accepta.

Dupa o ora, epuizat, alb la fata, cu ochii scosi din orbite, transpirat si tremurand tot spune:

– A fost cel mai tare sex oral din toata viata mea! Spune-mi, cat ceri pentru sex normal?

– Dragul meu, daca as fi avut pasarica as fi fost stapana orasului…

