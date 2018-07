Daca ati cumparat acest produs de la LIDL trebuie sa il returnati de urgenta! Exista riscul de incendiere si electrocutare daca il folositi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania Lidl Romania a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la o campanie de retragere de pe piata a unui produs neconform. Este vorba de un set de cablare rapida, modelul HG02035A, versiunea 01/2017 si versiunea 01/2018. Citeste si: Magazin LIDL, amendat pentru practici inselatoare. Se vindeau fructe si legume de import pe post de produse romanesti Conform notificarii, ”produsul nu corespunde scopului pentru care a fost prevazuta utilizarea sa. In circumstante nefavorabile, nu poate fi exclus riscul de incendiere si electrocutare. Nu s-au inregistrat accidente in Romania. Actiunea consta in rechemarea produsului de la consumatori si returnarea catre producator. Actiunea ...