Daca consumi o lingurita de orez in fiecare zi o sa spui adio durerilor articulare, cervicale si lombare

Toxinele se „instaleaza" imediat in organismul nostru si ataca articulatiile in primul rand. Exista mai multe metode prin care putem sa ne curatam organismul pentru a scapa de durerile articulare. Iata unul dintre cele mai eficiente. Ingrediente Iei atatea lingurite de orez cati ani ai impartit la 2, de exemplu daca ai 40 de ani, ai nevoie de 20 de lingurite. Se pune orezul in borcan, se stoarce o lamaie peste el, se umple borcanul cu apa, se inchide si se pune in frigider pana a doua zi. Dimineata se consuma o lingurita din acest orez pe stomacul gol, de preferat inainte de 8:30. Se bea un pahar de apa calduta imediat dupa ce ai inghitit orezul. Se repeta procedura pana cand se termina remediul. ...