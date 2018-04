Daca dormea cu trei ore in plus, ar fi murit! Ce au descoperit medicii cand parintii au dus-o de urgenta la spital

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fetita in varsta de numai patru ani a trecut pe langa moarte si numai o adevarata minune a salvat-o. Ella Stewart din Marea Britanie a fost in pericol de moarte, iar medicii le-au zis parintilor ca ar fi murit daca dormea cateva ore in plus. Fetita s-a trezit in timpul noptii si a mers la parintii sai in camera. Aceasta le-a povestit ca o doare foarte rau capul si ca nu isi simte deloc picioarele. Ingrijorati de spusele micutei, parintii au dus-o de urgenta la spital. Medicii i-au dat un diagnostic crunt. Doctorii i-au anuntat ca Ella sufera de o forma rara de meningita. Acolo, medicii au anuntat-o pe mama Ellei ca ar fi murit daca ar fi dormit inca trei ore. Forma rara de meningita incepuse sa ii afecteze si functiile lo ...