Daca femeile ar fi stiut ca acest aliment previne ridurile, nu s-ar mai fi atins niciodata de alte creme de fata

Un total de 12 tratamente in 12 zile si nu va veti recunoaste, veti arata fantastic.

Semintele din aceasta masca isi aduc proprietatile vindecatoare in tesutul tau subcutanat, intinzand grasimea si intorcand aceasta „tensiune tinereasca” in zonele obrajilor, mai ales in zonele sensibile ale pielii din jurul ochilor, unde pielea este mai subtire si mai predispusa la riduri.

Puneti 1 lingura de seminte de in, intr-un castron, si acoperiti cu 1/3 cesti de apa fierbinte, agitati-o timp de cateva minute, apoi acoperiti cu un servetel si lasati-le sa stea pana seara. Strecurati-l seara. Utilizati apa gelatinoasa in care semintele de in si-au lasat substantele medicamentoase. Aplicati aceasta solutie de seminte de in cu fata si gatul curatat, folosind o discheta de bumbac.

Nu trebuie sa va faceti griji cu privire la evitarea zonei oculare, nu ezitati sa aplicati si acolo. Cand masca se usuca pe fata – lubrifiati din nou. Repetati aceasta procedura pentru un total de 5 ori.

Ridica contururile faciale, tonifica si strange pielea

Minimizeaza porii mari

Hidrateaza pielea

Pe post de peeling al pielii

Reduce excesul de sebum pe pielea grasa

Ajuta la prevenirea formarii de acnee si la ameliorarea pielii de la cosuri

Incearca formarea ridurilor si elimina liniile fine datorita proprietatilor sale puternice anti-imbatranire

