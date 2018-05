Daca iti vezi copilul stand in aceasta pozitie, opreste-l pana nu este prea tarziu!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Copiii sunt cel mai frumos dar de la Dumnezeu si odata ce ajung pe lume, nu inceteaza din a ne uimi in fiecare zi. Majoritatea actiunilor lor sunt facute la intamplare, alte ori ne lasa muti de uimire. Toti copiii vor sa descopere lumea si sunt curiosi in legatura cu tot ce-i inconjoara. Copiii fac lucruri ciudate uneori pe care adultii nu le observa de fiecare data. Poate ca ti-ai vazut si tu copilul stand in pozitie de „W” sau cu picioarele ca o broscuta, dar poate ca ca nici nu ai bagat de seama. Daca te intrebi ce inseamna acest lucru si de ce ar trebui sa fii atenta la acest aspect, citeste in continuare pentru ca este important. Ce este pozitia „broscutei” sau cea in forma de „W”? Ac ...