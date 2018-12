Daca mai iubim romanii și Romania, sa fim din nou ceea ce am mai fost: un popor sub Crucea lui Hristos, harnic, viteaz, privind moartea in picioare, nu in genunchi

“Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?” (Mihai Eminescu) “Orice împărăție care se dezbină în sine se pustiește, orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu va dăinui” (Matei 12, 25). 1 Decembrie 2018 Sărbătoarea onomastică a ROMÂNIEI, la 100 de ani de victorii și suferințe. The post Dacă mai iubim românii și România, să fim din nou ceea ce am mai fost: un popor sub Crucea lui Hristos, harnic, viteaz, privind moartea în picioare, nu în genunchi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.