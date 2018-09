Daca nu este pesta porcina, este focul! Incendiu puternic la o ferma de porci din Braila

Incendiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineata la o hala de porci din localitatea braileana Tichilesti. Pompierii intervin cu trei autospeciale pentru a stinge focul din cladirea care adaposteste aproximativ 10.000 de porci, scrie Mediafax. Incendiul a izbucnit in jurul orei 6.00, fiind anuntat de unul dintre paznici. Pompierii si angajatii fermei incearca sa salveze animalele aflate in interior, aproximativ 10.000 de porci tineri. Sacrificarile de porci au ajuns in iulie la un maxim istoric „Pe noi ne-a anuntat un paznic, am trimis la fata locului trei autospeciale cu apa si spuma. Focul este doar la hala cu porci, se pare ca nu se poate extinde la alte cladiri. In interior sunt doar porci tineri, ci ...