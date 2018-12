Daca o iubesti, nu o distruge! Toti barbatii ar trebui sa citeasca asta

La ce s-au uitat romanii pe YouTube in 2018! Cele mai populare videoclipuri accesate Care au fost cele mai ascultate piesele pe YouTube în România, precum și video-urile care au stârnit cel mai mare interes, potrivit listelor YouTube Rewind, lansate de Google care cuprind video-uri încărcate în 2018 și sunt create pe baza vizualizărilor din România, luând în calcul și gradul de interactivitate al video-urilor și tipul lor

Ce face primarul Tudorache cu banii Sectorului 1: 27.000 de euro pentru propaganda PSD Consilierul USR Clotilde Armand dezvaluie ce face edilul Sectorului 1, Dan Tudorache, cu banii bucurestenilor pe care ii pastoreste - 27.000 de euro plus TVA vor merge spre propaganda proprie - mai exact pentru realizarea si distribuirea revistei primariei.

Au crezut ca au gasit niste opale, dar in realitate au dat peste ceva unic Se stie ca opalele sunt pretioase, insa daca in opale descoperi fosilele unei specii de dinozaur necunoscuta inca se cheama ca ai dat lovitura.

Dăncilă dă asigurări privind spitalele regionale: Depunem actele pentru realizarea lor până la sfârşitul acestui an, dar trebuie găsită finanţare Premierul Viorica Dăncilă a declarat, într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3, că vor fi depuse toate actele pentru realizarea spitalelor până la finalul acestui an, însă trebuie găsite soluţii pentru finanţare, subliniind că printre soluții ar fi ca guvernul să colaboreze cu Corina Crețu, "să putem să luăm din aceşti bani mai mulţi de la Comisia Europeană".

TOP 10 plite și cuptoare incorporabile Dacă sunteți în căutarea unor cuptoare și plite încorporabile, în acest articol vă recomandăm câteva modele foarte atractive și ca preț, pe care le puteți găsi și în oferta CEL.ro. Citește mai departe...

Victor Ciutacu dezvaluie fațetele luptei Iohannis-PSD: Nu-i un combinator de tipul lui Basescu EXCLUSIV Prin declarațiile publice de vineri, președintele Klaus Iohannis a oferit argumentele pentru care refuză în continuare r ...

„Florin Salam, gasit mort in camera de hotel”. Fanii manelistului, șocați de știrea falsa care a facut valva pe rețelele de socializare După bătaia încasată la o nuntă în Italia, fanii lui Florin Salam au fost în stare de șoc. Și asta din cauza unei vești îngrozitoare despre îndrăgitul artist care circula pe Internet. În urmă cu câteva săptămâni, Florin Salam a fost chemat în Italia pentru a cânta la un botez. Acolo însă a încasat o […] The post „Florin Salam, găsit mort în camera de hotel”. Fanii manelistului, șocați de știrea falsă care a făcut vâlvă pe rețelele de socializare appeared first on Cancan.ro.

Aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen se afla pe agenda Parlamentului European, saptamana viitoare Parlamentul European va adopta saptamana viitoare o noua rezolutie, non-legislativa, privind aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen, cat mai curand posibil.

Andreea Mantea a dat carțile pe fața, dupa ce s-a spus ca s-a impacat cu Cristi Mitrea: „Dragostea..” Andreea Mantea a dat cărțile pe față, după ce s-a spus că s-a împăcat cu Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a transmis un mesaj cât se poate de clar! Ultima postare a Andreei Mantea de pe contul ei de Instagram a fost un mesaj destul de clar pentru Cristi Mitrea și restul bărbaților care încearcă să-i […] The post Andreea Mantea a dat cărțile pe față, după ce s-a spus că s-a împăcat cu Cristi Mitrea: „Dragostea..” appeared first on Cancan.ro.