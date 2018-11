''Daca oamenii ar sti ce efect tamaduitor  are urzica, n-ar mai cultiva decat urzici!” Maria Treben

Maria Treben google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toate partile acestei plante sunt comestibile si utile in medicina naturiste: radacina, tulpinile, frunzele, florile si semintele. Terapeuta austriaca Maria Treben spune intr-una din cartile ei ca de cand a descoperit puterea tamaduitoare a urzicilor, a inceput sa o consume zilnic. ''De cand am aflat ce efect curativ au urzicile, mi-am creat un obicei din a face o cura de patru saptamani cu ceai de urzici”. Urzicile apar de doua ori pe an – primavara si toamna (dupa otava). Se pot bea cate 2-3 cani pe zi: una dimineata, cu 30 de minute inainte de micul-dejun, si 1-2 cani pe parcursul zilei. Terapeuta spune ca daca ceaiul se bea cu inghitituri mici, efectul curativ este mai mare. '& ...