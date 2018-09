Daca PSD nu o schimba pe Viorica Dancila, Romania pierde presedintia UE …

Analistul politic Cozmin Gusa sustine ca are informatii conform carora de la Bruxelles a venit ultimatum pentru Romania, iar daca PSD nu o schimba pe Viorica Dancila, atunci tara noastra risca sa piarda presedintia rotativa a Uniunii Europene.

„Romania a primit un ultimatum, daca pana in octombrie nu-si rezolva aceasta guvernare incompetenta si neconforma cu rigorile UE, va pierde presedintia rotativa a UE. Este o informatie pe care nu o am nici de la europarlamentari, nici de la comisarul Corina Cretu, ci de la oameni din conducerea executiva a UE,” a explicat consultantul politic.

„Oamenilor de la varful UE le este foarte simplu sa opereze in acest fel, pentru ca daca-l vezi pe Dragnea, care duce Romania dintr-o groapa in alta, daca o mai vezi si pe Viorica Vasilica Dancila, care nu lasa vreo zi de la Dumnezeu sa treaca fara sa faca o gafa, e normal sa fii speriat, pentru ca sub presedintia Romaniei se va discuta si se va antama viitorul proiect de reconsolidare a UE, este o miza majora”, a explicat Gusa.

„Sa discuti si sa rezolvi acest proiect, cu o Uniunea Europeana in criza, sub presedintia Vioricai Vasilca la nivel administrativ si cu fel de fel de ministri care scriu „miau” ca pisica si astia sa coordoneze sectiunile de discutii cu ministrii de resort din alte state, e un film de groaza pentru Europa si liderii UE sunt hotarati sa ia acesta decizie, sa ne sara de la presedintia rotativa a CE. Eu voi fi unul dintre cei care nu vor critica deloc o asemenea decizie, pentru ca mi se pare normal, cum sa o lasi pe Viorica Vasilica sa coordoneze activitatea UE si sa gireze noul proiect al Uniunii, cine sa mai creada un asemenea proiect?”, a afirmat Cozmin Gusa, intr-o interventie in direct la Realitatea TV.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.