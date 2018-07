Daca si tu ai lucrat un an in strainatate, primesti o pensie neasteptat de mare!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei care au lucrat cel putin un an peste granita cu acte in regula pot sa solicite pensie de la statul respectiv pentru perioada lucrata, daca indeplinesc toate conditiile de pensionare din tara respectiva si din tara de origine. Veniturile din pensia din strainatate li se platesc de statul in care au lucrat si se pot transfera in Romania in lei, la cursul BNR din ziua platii. Iata cum poate sa procedeze o persoana care vrea sa-i fie luati in calculul vechimii si anii lucrati in strainatate, dar si cei din tara. Unii dintre romanii care muncesc in strainatate incep sa se gandeasca la varsta pensionarii, iar altii chiar ajung la respectiva varsta. Cum ei au lucrat in doua sau chiar mai multe state, atunci si pensia lor va fi una c ...