Daca te-ai intrebat cum se calculeaza media de admitere la liceu in 2019, vezi aici

Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere. Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2018 MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN MA = media de admitere; ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII; EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a