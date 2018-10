Daca veti inlocui micul dejun cu aceasta bautura, grasimea de pe abdomen si coapse va disparea deja din a 4-a zi – o reteta verificata de mine si sot!

Chefirul este o bautura sanatoasa, fiind preferata de toti cei ce practica un mod sanatos de viata. Din timpuri stravechi, in Caucaz acesta era considerat un „cadou din cer”, fiind foarte apreciat si in prezent. Cu ajutorul chefirului puteti scurta perioada oricarei diete pentru slabire. Este o bautura acido-lactica ce ofera doar avantaje si este extrem de folositoare pentru organism.

Avantajele consumului de chefir:

In comparatie cu laptele, chefirul se asimileaza mult mai bine si mai usor, chiar daca cantitatea de minerale, proteine si vitamine este aceeasi.

In cazul tulburarilor digestive, chefirul actioneaza ca un remediu antiseptic si neutralizeaza mediul nociv.

In timpul unor diete stricte si a restrictiilor alimentare, in organism deseori se formeaza toxine. Chefirul reduce semnificativ cantitatea acestora.

Chefirul restabileste microflora intestinala dupa administrarea antibioticelor.

Consumul de chefir degresat ajuta la imbunatatirea starii sanatatii ficatului si a pancreasului.

Chefirul contine 12 vitamine, printre care vitamina A, B si D. Acestea sunt necesare femeilor insarcinate si asigura o dezvoltarea normala a copilului.

Chefirul este foarte benefic pentru barbati: proteinele din zerul de lapte favorizeaza cresterea masei musculare.

Bautura pe baza de chefir pentru slabire

Pentru a scadea din greutate, nutritionistii recomanda consumul de chefir degresat pe parcursul dietei. Daca doriti rezultate mai rapide, folositi cocktail-ul verde pe baza de chefir. Obtineti un mic dejun delicios si sanatos, ce are un efect benefic asupra siluetei. La fel, cu acest cocktail puteti inlocui si cina.

Ingrediente

300 ml de chefir

3 fire de patrunjel

3 fire de marar

3 fire de coriandru

1 castravete

1 priza de sare

piper negru macinat

Cum se prepara?

Spalati verdeata si aranjati-o pe un prosop de bucatarie. Taiati-o.

Spalati si uscati castravetele. Taiati-l bucati mari.

Puneti castravetele taiat si verdeata in bolul robotului de bucatarie. Turnati 150 ml de chefir.

Porniti robotul si tocati ingredientele pana obtineti o masa omogena.

Turnati chefirul ramas si iarasi amestecati.

Turnati cocktail-ul intr-un pahar. Potriviti-l cu sare si piper dupa gust.

