Daca viata este un joc acestea sunt regulile ei Cele zece adevaruri ale vietii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cherie Carter-Scott este o personalitate extrem de cunoscuta si o fina observatoare a naturii omenesti. Cartile sale au devenit extrem de populare datorita temelor abordate si a modului in care este privit omul atat din punct de vedere al personalitatii cat si al comportamentului si al interactiunii si comunicarii cu semenii sai. Lectura cartii „If Life Is A Game, These Are The Rules” (Daca viata este un joc, acestea sunt regulile) poate aduce cititorul in fata unor adevaruri si detalii ce sunt de cele mai multe ori ignorate. Prezentam mai jos zece lectii extrem de interesante ce merita comentate. Totusi, noi ne vom opri aic ...