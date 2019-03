Dacia 1300 in teste de siguranta: cat de sigura era masina romanilor - VIDEO

Dacia 1300 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se faceau teste de siguranta pentru masinile Dacia si inainte de 1989. Dar, pe cat te amuza azi, la fel de mult te si inspaimanta. Mai ales ca aproape orice roman a mers cel putin o data cu o Dacia 1300, 1310 sau versiunile din anii ‘90. Cand vezi cat de „sigura” era masina romaneasca in caz de accident frontal cu un alt vehicul, parca te trece un fior pe sira spinarii. Evident, nu e nicio surpriza. Stim toti ca Daciile erau „sicrie” pe roti cand venea vorba de siguranta. Indiferent unde stateai in masina, ca sofer, pasager in fata sau in spate, in cazul unui accident serios, chiar daca scapai cu viata, sigur te alegeai cu dureri cervicale groaznice sau dadeai grav cu fata d ...