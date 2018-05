Dacia are planuri mari! Cand va fi lansat noul SUV? - VIDEO

DACIA suv google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Planuri indraznete anuntate de producatorul de masini Dacia. Modelul Lodgy ar urma sa fie transformat in SUV, anunta Realitatea Tv, care citeaza jurnalistii de la Auto Bild. Lansarea ar urma sa aiba loc peste doi ani, iar viitorul SUV al Dacia ar urma sa aiba o lungime de aproximativ 4,6 metri (Dacia Duster are 4,34 metri). De asemenea, cei de la Dacia vor pregati si o varianta cu sapte locuri a viitorului SUV Lodgy, scrie sursa citata. In ceea ce priveste pretul, cel de pornire ar urma sa fie de aproximativ 13.500 de euro. Ca motorizari, vor fi disponibile patru variante - doua pe benzina capabile sa genereze 115 CP si 125 CP si varianta diesel 1.5 dCi, capabila sa dezvolte 90, respectiv 110 CP, mai ara ...