Dacian Cioloș citește doar legea care-i convine și acuza Jandarmeria ca a acționat disproporționat

Fostul premier Dacian Cioloş a acuzat, vineri noaptea, după protestele din Piața Victoriei, intervenția disproporționată a Jandarmeriei, invocând, în sprijinul susținerii sale, articolul 36 din Legea 550/2004 pivind organizarea Jandarmeriei. Cioloș ignoră, însă, Legea 60/1991, care prevede, chiar la articolul 1: “Libertatea cetățenilor de a-și exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a The post Dacian Cioloș citește doar legea care-i convine și acuză Jandarmeria că a acționat disproporționat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.