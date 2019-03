Dacian Cioloș la Cluj: Clujul se dezvolta prea rapid. VIDEO

Dacian Ciolos

Liderul Plus, Dacian Cioloș, a fost prezent în cursul zilei de sâmbătă la Cluj, în cadrul turneului pe care acesta îl desfășoară în țară pentru strângerea de semnături pentru alegerile europarlamentare care urmează.

În conferința de presă prilejuită cu ocazia vizitei, Dacian Cioloș s-a arătat îngrijorat de faptul că orașul de pe Someș s-ar dezvolta prea rapid și că riscă să fie victima propriei dezvoltări.

"Printre obiectivele noastre pentru prezența în Parlamentul European, se va regăsi și Clujul cu prioritățile pe care le are, în primul rând cele legate de infrastructură. Clujul este un oraș care, dacă nu se vor lua măsuri în perioada următoare, riscă să devină victima propriei dezvoltări, un oraș în care deja simțim presiunea supralocuirii, cu consecințele de rigoare asupra infrastructurii, care are nevoie să fie adaptată, cu o abordare de dezvoltare care ar trebui să treacă dincolo de dezvoltarea orașului și să integreze zona metropolitană, cu luarea în considerare a creșterii costului vieții care poate să ducă la un centrism al orașului și să îndepărteze categorii sociale de care un oraș ca și Clujul are nevoie", a declarat fostul premier la Cluj.

După conferința de presă susțiuntă, Dacian Cioloș și membrii Plus au ieșit în centrul Clujului pentru a-și face poze cu trecătorii în timp ce unii mai strângeau și semnatături.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.