Dacian Cioloș propune moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului: 'Lui Augustin Lazar i s-a aplicat aceeași metoda stalinista ca in cazul Kovesi'

Dacian Cioloș susține că este necesară o discuție, în care să fie implicat și președintele României, privind inițierea unei moțiuni de cenzură pentru demiterea Guvernului Dăncilă și realizarea unei noi construcții politice. Precizarea fostului premier vine în contextul în care Tudorel Toader a demarat procedura de revocare a procurorului general al României.

"Coalitia PSD-ALDE continua asaltul asupra justitiei. Ma tem ca aceasta discutie privind un posibil pact pentru justitie sa nu ascunda in spate lupta de guerilla pe care PSD-ALDE o continua cu oamenii care continua vertical, cum se intampla cu Augustin Lazar, caruia i se aplica aceeasi metoda stalinista care i s-a aplicat Laurei Codruța Kovesi. Nu vad cu ce argumente putem negocia un pact privind justitia avand in vedere tacticile pe care le aplica Tudorel Toader, care numai tehnocrat nu e. Cred ca in perioada urmatoare toate fortele politice si civice care constientizeaza ce se intampla trebuie sa se mobilizeze si sa foloseasca toate instrumentele civice si politice ca sa dam un semnal foarte clar. (..) Mi se pare important ca cetatenii sa isi exprime punctul de vedere cum au facut-o de un an jumate si sa nu cedeze. In Parlament ar trebui sa existe forte politice suficiente sa inteleaga ca se intampla acum nu e in interesul Romaniei, ca majoritatea asta nu poate sa puna in practica recomandarile Comisiei de la Venetia pentru ca nu are niciun interes să o faca, că nu poate sa reprezinte România anul viitor, când avem conducerea Consiliului UE. E necesară o discuție, în care ar trebui să fie implicat și președinte României, privind o moțiune de cenzură care să treacă în Parlament și care ar fi construcția politică pentru perioada imediat următoare", a declarat Dacian Cioloș la Digi24.

Referitor la Tudorel Toader, fostul premier susține că nu crede că ministrul are "alte obiective decat cele politice ale celor care l-au pus in functie si par sa aiba in continuare influenta asupra lui".