Dacian Ciolos pregateste o alternativa pentru romani: Nu mai ajunge sa fii anti-PSD. Politica inseamna interesul cetatii, nu hotie si smecherie - Interviu

In toamna, Dacian Ciolos si echipa de la Romania Impreuna sunt gata sa le prezinte romanilor o oferta politica detaliata, despre care fostul premier spune ca va constitui o alternativa la politica gandita ca "hotie si smecherie". Nu respinge, in acest moment, nici o candidatura la prezidentiale, si nici o alianta cu fortele politice cu valori comune, dar spune ca a venit vremea ca Romania sa fie coagulata in jurul unui proiect pozitiv.