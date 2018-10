Dacian Ciolos: Victor Ciorbea, din calitatea sa de Avocat al Poporului, este o rusine

Fostul manager al lui Michael Schumacher, Will Webber, susţine că marele pilot german nu îşi va mai reveni niciodată. Will Webber şi-a luat deja adio de la Michael Schumacher, care, potrivit lui, nu va mai fi niciodată acelaşi pe care toată lumea îl cunoştea. „După o lungă perioadă de tristeţe ...

Cetatenii Republicii Moldova vor putea calatori in Turcia doar cu buletinul de identitate, iar transportatorii de marfuri nu vor mai avea nevoie de autorizatie de tranzit din partea autoritatilor turce, a comunicat miercuri guvernul de la Chisinau. Cetatenii turci vor beneficia de acelasi tratament ...

Severin Krasimirov, suspectat de violul şi uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova, a fost extrădat miercuri din Germania, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului justiţiei din Bulgaria, citat de AFP. Avionul la bordul căruia se afla Krasimirov a aterizat la Sofia puţin înainte de ora 19. Marinova, în vârstă de 30 de ani, prezentatoare […] The post Ucigașul jurnalistei din Bulgaria a fost preluat de pe aeroport în Germania și dus la Sofia appeared first on Cancan.ro.