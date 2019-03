Dacian Ciolos : Voi candida si pentru Parlamentul Romaniei!

Primul candidat pe lista USR - PLUS 2020 la europarlamentare, Dacian Cioloş, a declarat la Constanţa, că, indiferent ce se va întâmpla până în anul 2020, el va candida şi pentru Parlamentul României, pentru că, spune el, proiectul său este în România. „Dacă va fi nevoie şi atât cât va fi nevoie voi merge şi în Parlamentul European şi voi fi disponibil şi pentru Parlamentul României. De un lucru pot să vă asigur că, indiferent ce se va întâmpla până în 2020, voi fi şi candidat pentru Parlamentul României. Pentru că proiectul meu este în România, chiar dacă acum candidez pentru Parlamentul European nu o fac pentru a pleca la Bruxelles, nu am nevoie. Am stat la Bruxelles cinci ani de zile, dacă voiam puteam să rămân acolo şi aveam multe lucruri de făcut pentru Europa, inclusiv cu impact pozitiv pentru România, dar am ales să vin să mă implic aici în România. Şi această candidatură, acum, la Parlamentul European, este tot pentru proiectul la care vreau să contribui în România, în mod foarte clar”, a spus Cioloş, răspunzând unei întrebări adresate de reprezentanţii cotidianului ZIUA de Constanţa, în cadrul unei conferinţe de presă.Totodată, Cioloş a dat asigurări că se află în relaţii bune cu preşedintele Klaus Iohannis. "Nu există nici un motiv să nu fim în relaţii bune", a spus acesta.Referitor la alegerile prezidenţiale, l-am întrebat dacă va fi contracandidat al actualului şef al statului, Dacian Cioloş a răspuns că el personal nu poate lua o decizie în acest sens. „Eu personal nu pot să iau o decizie pentru că noi vom lua o decizie despre cum vom aborda campania pentru prezidenţiale, după ce trec alegerile europarlamentare. Şi vă asigur că Alianţa 2020 USR - PLUS în această direcţie va acţiona, pentru a susţine un proiect pentru România. Partenerii noştri sunt românii, pe care îi aşteptăm să îşi asume o responsabilitate pentru România şi să dovedească lucrul acesta participând la vot”, a spus Cioloş la Constanţa.