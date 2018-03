Trei dame de companie, dimineaţa la o cafea aşa că între fete se laudă fiecare cu ale lor aventuri de peste noapte.

Prima:

– Am fost aseară cu un italian, 25 de cm, m-a omorât, m-a înnebunit.

A doua: – Asta nu-i nimic, am fost eu aseară cu un negru, 32 de cm, m-a zăpăcit de m-am urcat pe pereţi.

A treia: – Eu am fost cu un românaş, 8 cm…

Astea doua au început să râdă:

– Hi-hi-hi.

– Nu “hi”, proastelor, “Fi”.

