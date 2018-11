Damian Draghici, tata pentru a doua oara la 48 de ani. Iubita lui, Cristina Stroe, este insarcinata

Damian Draghici este in culmea fericirii. Celebrul artist va deveni tata pentru a doua oara, la varsta de 48 de ani. Iubita lui, Cristina Stroe, este insarcinata, potrivit informatiilor din presa.

Cristina Stroe este insarcinata cu primul sau copil, iar sarcina acesteia a inceput deja sa se vada. Damian Draghici urmeaza sa devina pentru a doua oara tata, dupa ce acesta mai are o fiica in varsta de 25 de ani, aceasta avand aceeasi varsta cu iubita tatalui sau.

Vestea ca Cristina Stroe este insarcinata vine la doar cateva luni dupa ce artista a fost ceruta in direct in casatorie

„In ultimul an am invatat ca dragostea trebuie traita, simtita si mai putin expusa sau transpusa in cuvinte, caci atunci cand vine vorba de mine si de Damian, nonverbalul dintre noi este mai puternic decat verbalul altora. In ceea ce priveste ultimul an a fost unul plin de provocari, de incercari, dar si de realizari, un an in care am simtit mai mult, am trait fiecare clipa si am iubit intens, toate astea alaturi de barbatul pe care il am langa mine. Am invatat impreuna din lucrurile pe care le-am traversat impreuna. Anul asta pot spune ca am evoluat impreuna din toate punctele de vedere si fiecare a inteles ca nici un vis nu-i prea indraznet si ca tot ce-ti doresti se poate indeplini. Cu siguranta unul dintre cele mai emotionante momente din viata unui cuplu este, fara doar si poate, cererea in casatorie. Nu m-am asteptat ca acest lucru sa se intample nici o secunda, mai ales in contextul in care ne aflam, la televizor. Simtindu-ma coplesita de fosta relatie, nu mi-a trecut prin cap absolut deloc ca un lucru atat de special si intim sa fie facut public, asa ca m-am blocat si nu am stiut cum sa reactionez. Stiam ca Damian este spontan si imprevizibil, insa nu m-am gandit la asta. Dincolo de urcusurile si coborasurile din relatia noastra, doua lucruri esentiale ne-au unit: dagostea ne-a facut sa trecem peste orice obstacol si pasiunea si viziunea comuna pe care o avem pentru muzica. Tot ce simt si tot ce pot sa spun se rezuma la faptul ca sunt fericita, iubesc si sunt iubita. Damian Draghici, iti multumesc ca existi!”, a scris Cristina Stroe pe retelele sociale dupa ce a fost ceruta in casatorie.

