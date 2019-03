Dan Andronic lanseaza nucleara: Mai sunt poze si filmulete cu Laura Codruta Kovesi

Dan Andronic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Dan Andronic a comentat pentru Romania TV informatiile privind audierea jurnalistului Ion Cristoiu in dosarul Laurei Codruta Kovesi, deschis la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie dupa plangerea depusa de Sebastian Ghita, privind o suma de bani pe care i-ar fi cerut-o fosta sefa a DNA pentru repatrierea lui Nicolae Popa, fostul sef al FNI. Ion Cristoiu a fost audiat joi, la Sectia Speciala de Ancheta a magistratilor in dosarul in care este cercetata Kovesi, dupa ce jurnalistul a vazut, in timpul unui interviu cu Sebastian Ghita, realizat in Serbia, o fotografie care ar demonstra relatia apropiata dintre fosta sefa DNA si Ghita. Cristoiu, omul care o poate infunda pe Kovesi &q ...