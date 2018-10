Dan Barna e EXPLODAT, dupa criticile lui Timmermans: 'Romania nu este a acestei adunari de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea'

Preşedintele USR, deputatul Dan Barna, a comentat dezbaterea din Comisia pentru libertăţi civile a Parlamentului European (PE) privind situaţia de la Bucureşti şi, în acest context, a afirmat că România nu este cea a corupţilor, şi nici a unei adunări de europarlamentari veniţi cu punctaj de la Liviu Dragnea, ci a oamenilor cinstiţi, conform Agerpres.

"România nu este cea a corupţilor pe care i-am văzut aseară la Strasbourg! România nu este a acestei adunări de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea şi a celor care au măcelărit încontinuu justiţia şi care au întors armele împotriva cetăţenilor pe 10 august. România este a oamenilor cinstiţi care au semnat #FaraPenali, a celor care au protestat paşnic pe 10 august, a celor care luptă pentru o justiţie dreaptă pentru că vor să trăiască într-o ţară europeană", a spus Barna într-o postare publicată marţi pe Facebook.

Reamintind de dezbaterile de luni de la Strasbourg, "care au fost despre România dintr-un capăt în altul", Dan Barna a punctat şi în privinţa avertizărilor ambasadorului Statelor Unite la Bucureşti şi a declaraţiilor "tranşante" ale vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans.

"Am asistat la o luptă purtată de aliaţii noştri în numele românilor, pentru parcursul european şi statul de drept din România. De partea cealaltă, am văzut un delir. Am văzut o pleiadă de afirmaţii disperate din partea unor purtători de cuvânt ai corupţiei din România, europarlamentari români minţind şi manipulând fără ruşine în ciuda evidenţelor prezentate de Frans Timmermans şi de cei câţiva europarlamentari români rămaşi de partea cetăţenilor. Din păcate, am văzut un delir care a cuprins şi câţiva europarlamentari români liberali care au sărit să apere corupţia lui Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu. România trebuie să rămână pe drumul către statul de drept, lupta anticorupţie şi valorile europene. Instituţiile europene, aliaţii noştri europeni şi euro-atlantici reacţionează la abuzurile PSD-ALDE şi la fel trebuie să o facem şi noi, toţi cetăţenii care nu vrem să ne întoarcem cu trei decenii în urmă. România trebuie şi va fi salvată! Până atunci, însă, urmează o săptămână de foc. Trag nădejde că va fi săptămâna cea mai grea pentru adevăratul stat paralel - cel al intereselor lui Dragnea şi Tăriceanu. Mâine urmează Viorica Dăncilă", a conchis liderul USR.