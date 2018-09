Dan Barna susține ca scrisoarea liderilor PSD care cer demisia lui Liviu Dragnea este 'pur si simplu un jurnal de batalie'

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, că scrisoarea liderilor PSD care cer demisia lui Liviu Dragnea este "pur şi simplu un jurnal de bătălie" şi arată că supărarea cea mare nu este că în România lucrurile merg prost, ci că PSD a scăzut în sondaje, scrie Agerpres.

"Problema este că victoria PSD este sărăcia României. Teleorman, Olt, Vaslui sunt printre cele mai sărace judeţe din România. Peste tot unde de 27 de ani conduce PSD e sărăcie şi nivel de dezvoltare scăzut din România. Este o realitate obiectivă şi vedem această scrisoare unde supărarea cea mai mare nu este că în România lucrurile merg prost, pentru că nu se vorbeşte nici de pestă, nici despre manuale, nici despre autostrăzi, ci se vorbeşte despre faptul că: băieţi scădem în sondaje. Deci drama PSD este una pur internă. Aici este pur şi simplu un jurnal de bătălie. Cu actualul lider pur şi simplu ne scufundăm - acesta este mesajul", a afirmat Dan Barna, la o emisiune la Digi24.El a spus că amnistia şi graţierea au constituit singura preocupare a PSD, susţinând că îngrijorarea pe care o au acum liderii PSD este că Liviu Dragnea a devenit o piedică în calea amnistiei şi graţierii.

"Acel paragraf (din scrisoare referitor la amnistie şi graţiere - n.r.) confirmă ceea ce o ţară întreagă ştie: că miza pentru PSD este amnistia şi graţierea. Or, toate graficele colorate că România devine grădina Maicii Domnului şi raiul care va veni pe pământ cu guvernarea PSD sunt nişte minciuni. Singura preocupare a fost amnistia şi graţierea. Îngrijorarea pe care o au acum liderii PSD este că Liviu Dragnea a devenit o piedică în calea amnistiei şi graţierii. Acesta este fondul acestei probleme. Evident că Liviu Dragnea are un interes personal, se vorbeşte în scrisoare că este despre interesul său personal datorită vulnerabilităţii, a devenit un subiect foarte delicat pentru PSD, pentru că orice retorică încearcă să construiască, cât de necesare sunt pentru societate amnistia şi graţierea, nu este crezută de nimeni", a spus Barna.



Liderul USR a susţinut că de un an şi jumătate Guvernul şi Parlament funcţionează "ca şi casa de avocatură a lui Liviu Dragnea", iar scrisoarea nu face decât să confirme lucrul acesta.



Paul Stănescu, Gabriela Firea şi Adrian Ţuţuianu au semnat o scrisoare deschisă prin care cer "demisia imediată" a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor şi asigurarea interimatului la conducerea partidului de către premierul Viorica Dăncilă, care este preşedinte executiv.